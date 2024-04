Zaskakujące informacje dla Wisły Kraków. I to w takim momencie

Rywale byli od nas lepsi. Postawili się nam od pierwszej do ostatniej minuty. Muszę przeprosić cały klub za to, co pokazaliśmy. Musimy dokładnie przeanalizować tę sytuację. Nie brakuje nam niczego fizycznie, a emocjonalnie. Minimum, co musimy zrobić, to wyciągnąć wnioski po tym co dziś się stało, by to naprawić i być lepszym

~ tłumaczył na gorąco Albert Rude, trener Wisły.