Zaskakująca wiadomość dla Wisły. Zaczął się wyścig z czasem!

Poletanović przyszedł do Wisły zimą i dostał trudne zadanie - zastąpić Aschrafa El Mahdiouiego. Serb nie potrzebował jednak czasu na aklimatyzację, od razu wskoczył do pierwszego składu i szybko zaczął dyrygować drugą linią. Niemal wszystkie mecze grał od deski do deski, ale w ostatnim spotkaniu z Jagiellonią musiał zejść z boiska z powodu kontuzji.

- Wygląda to dosyć poważnie. To jest jego zaszłość i problemy z przywodzicielem, z którym walczy już dość długo. Już w Rakowie często miał z tym problemy - przyznał po spotkaniu Jerzy Brzęczek, szkoleniowiec krakowian .

Przy Reymonta obawiano się, że uraz może wykluczyć Poletanovicia nawet do końca sezonu, ale badania przyniosły optymistyczne informacje.

"Diagnoza nie wykazała uszkodzeń w obrębie mięśni przywodziciela" - podaje oficjalna strona Wisły.

Piłkarz na razie jest oszczędzany, ale być może będzie mógł pomóc drużynie już w niedzielnym wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem.

"Sztab medyczny wdrożył środki ostrożności w postaci treningów indywidualnych, następnie jeszcze w tym tygodniu zawodnik będzie wprowadzany do zajęć z drużyną. Występ w meczu z Radomiakiem zależy od reakcji organizmu na obciążenia i ewentualne dolegliwości bólowe z tym związane" - podaje Wisła.

Mecz w Radomiu jest absolutnie kluczowy dla Wisły , bo w razie porażki już w niedzielę krakowianie pożegnają się z Ekstraklasą. W przypadku innego wyniku, meczem ostatniej szansy może być spotkanie z Wartą Poznań przy Reymonta.

Radomiak - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Radomiak - Wisła Kraków w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ