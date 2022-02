Zamieszanie w Wiśle. Trwa walka z czasem!

Po gorącym oknie transferowym, w Wiśle zaczęło się nerwowe oczekiwanie na rozpoczęcie sezonu. Trzech zawodników nie może zagrać, dwóch stoi pod znakiem zapytania, a transfer jednego jest na ostatniej prostej.

Pewne jest, że przeciwko Rakowowi nie wystąpią Jakub Błaszczykowski oraz Alan Uryga, którzy leczą kontuzje. Z kolei z powodu żółtych kartek nie może zagrać Serafin Szota.

W pełni dyspozycji nie jest również Gieorgij Żukow i jego występ również stoi pod znakiem zapytania. Z kolei w kadrze na spotkanie z Rakowem nie znalazł się Felicio Brown Forbes, który wkrótce ma opuścić drużynę .

Reklama

- Jego procedura transferowa została rozpoczęta. Jak tylko się zakończy, to podamy nazwę klubu, do którego odchodzi - poinformowała Karolina Biedrzycka, rzecznika prasowa klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasna Strona Białej Gwiazdy - Odcinek 51. WIDEO INTERIA.TV





Do wczoraj nie było również wiadomo, czy przeciwko Rakowowi będzie mógł zagrać pozyskany środkowy obrońca Joseph Colley. Zawodnik obiecująco spisywał się w sparingach, ale ciągle brakowało dokumentów do zarejestrowania go w Wiśle. W piątek jednak wszystkie formalności zostały dopięte i Szwed może być brany pod uwagę przed trenera Adrian Gul’ę.

Gorzej wygląda sytuacja z innym pozyskanym - Luisem Fernandezem.

- Niestety nie mamy jeszcze jego wszystkich dokumentów. Jeśli się nie uda ich otrzymać, to nie będziemy mogli go brać pod uwagę na mecz z Rakowem. Czekamy na wiadomości - podkreśla Gul’a.

Okazję do zaprezentowania się będą mieli za to inni pozyskania gracze: Enis Fazlagić. Momo Cisse, Zdenek Ondraszek. Sebastian Ring i Colley.

Raków - Wisła. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Przed inauguracją rundy wiosennej Wisła zajmuje 13. miejsce, Raków jest trzeci. Mecz Raków Częstochowa - Wisła Kraków w niedzielę o godz. 15, transmisja w Canal+, relacja w Sport.Interia.pl.

Piotr Jawor