- Zrealizowaliśmy cel, jakim było utrzymanie, ale wiemy, że jesteś tak dobry, jak twoje ostatnie spotkania. W ostatnich meczach chcemy więc zrobić dobre wrażenie i nie będziemy kalkulowali - zaznacza przed wtorkową potyczką w Lubinie (godz. 20.30) Artur Skowronek, trener Wisły. Relacja meczu w Interii.

Artur Skowronek podczas sparingu Wisły z Radziszowianką

Na dwie kolejki przed końcem Wisła zajmuje 13. miejsce. pozycję wyżej jest Zagłębie, które ma o dwa punkty więcej.

- Wiemy, że zwycięstwem w Lubinie możemy przeskoczyć rywala i z takim nastawieniem wyjdziemy na boisko - zapewnia trener Artur Skowronek.

Krakowianie na regenerację przed wtorkowym meczem mają tylko trzy dni, o jeden mniej od rywali. Szkoleniowiec zapewnia jednak, że to nie powinien być problem.

- Tak przygotowaliśmy zespół, że damy radę. Na pewno nie będziemy kalkulowali. Spacerowe tempo? Wisła Kraków nigdy tak nie będzie grała. Zrobimy wszystko, by tempo było wysokie. Piłkarze uwielbiają grać co 2-3 dni. Po to pracowaliśmy wcześniej, by teraz dali radę - podkreśla Skowronek.