- Lekarze dają Kubie 90 proc. szans na występ, ja daję 100 proc. - podkreśla Maciej Stolarczyk, trener Wisły Kraków przed meczem sezonu z Zagłębiem Lubin (godz. 18, relacja w Interii).

To najważniejsze spotkanie Wisły w obecnych rozgrywkach. Jeśli wygra, awansuje do grupy mistrzowskiej. Z kolei porażka skazuje ją na walkę z zespołami z dolnej ósemki.

W tej sytuacji wszystkie oczy zwrócone są na Jakuba Błaszczykowskiego. Kapitan krakowian ostatnio znajdował się w tak wysokiej formie, że w Ekstraklasie został uznany zawodnikiem marca. W meczu z Legią nabawił się jednak urazu, z którym walczy do dziś.



- Cały czas próbujemy się z tym uporać. Naszą szatnię nawiedziła też choroba, ale to już nie jest problem. W przypadku Kuby chodzi już tylko i wyłącznie o uraz - zapewnia Stolarczyk.



Na początku przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec zapowiadał, że reprezentant Polski jedzie do Lubina, ale nie wiadomo, czy wystąpi w meczu. Pociągnięty za język przyznał jednak, że szanse na grę Błaszczykowskiego są bardzo duże.



- Lekarze dają mu 90 proc., a ja daję 100. Zarówno zawodnik, jak i sztab medyczny są mocno zdeterminowani, by Kuba pomógł nam w Lubinie - podkreśla Stolarczyk.



- Od meczu z Legią Kuba trenował indywidualnie, ale w ostatnich dniach wrócił do zajęć z zespołem - dodaje szkoleniowiec.



Do Wisły Błaszczykowski wrócił zimą. Od tego czasu zagrał siedem meczów, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty.

Przeciwko Zagłębiu Lubin w Wiśle na pewno nie zagrają kontuzjowani: Marcin Wasilewski, Michał Buchalik i Jakub Bartosz.



