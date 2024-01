Wzruszająca historia piłkarza Wisły. "Za 3 tygodnie nie będę już żył"

Pamiętam dokładnie tę sytuację, choć ciężko mi teraz mówić... Byłem częstym bywalcem tego szpitala, trener Skorża zawsze do mnie podchodził i mówił: "Ty mi Mariusz nigdy nie odmówisz". Ciężko było się zebrać przed meczem, bo dwa dni dochodziłem do siebie... Te dzieci potrzebują wsparcia zdrowych ludzi, bo to utrzymuje je przy życiu. A my w takich momentach nabieramy pokory i doceniamy to, co mamy i posiadamy

~ mówił Pawełek.