Wzmocnienie Wisły Kraków! Zaczynał w Napoli

Przy Reymonta ruch jak na placu targowym w dzień handlowy. Siedmiu zawodników odeszło, pięciu przyszło, a ostatnim wzmocnieniem jest Igor Łasicki.

27-letni obrońca ostatnie trzy sezony spędził w Pogoni Szczecin. W zeszłym zagrał pięć spotkań, w poprzednim jedno, a jeszcze wcześniej - jedenaście. Więcej ekstraklasowych występów zaliczył w Wiśle Płock, bo tam zagrał 58 razy i zdobył trzy bramki.

Wcześniej Łasicki grał we Włoszech. Występował w juniorskich drużynach Napoli, udało mu się także zadebiutować w Serie A. Później grał w niższych ligach włoskich, a w sezonie 2017/2018 wrócił do Polski. Zameldował się w Płocku i to właśnie z gry w Wiśle zna się trenerem Jerzym Brzęczkiem. U niego zadebiutował w Ekstraklasie w sezonie 2017/2018, a teraz ma mu pomóc w awansie z I ligi.

Reklama

Były trener Wisły ma już nową pracę! Zagra o europejskie puchary

Łasicki ma też ponad 30 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Polski, ale w pierwszej kadrze nie zadebiutował. Jesienią poprzedniego sezonu był poza kadrą Pogoni, ale wiosną częściej zasiadał na ławce, a także zaliczył pięć spotkań.

Wisła Kraków. Pozyskany Igor Łasicki zagra na środku obrony

Łasicki w Wiśle ma wypełnić lukę po odejściach środkowych obrońców. Przy Reymonta na pewno nie zagrają już Maciej Sadlok (nie przedłużono z nim kontraktu), Michal Frydrych (przeszedł do Banika Ostrawa) i Serafin Szota (podpisał kontrakt z Widzewem Łódź). Być może Łasicki o miejsce w składzie będzie rywalizował z Josephem Colley’em.

- Jak najbardziej chcemy go zostawić, zależy nam, by został w klubie. Robimy wszystko, by pomógł nam w walce o punkty na I-ligowych boiskach - podkreśla Dawid Błaszczykowski, prezes Wisły.

Łasicki to piąty pozyskany przez Wisłę zawodnik w tym oknie transferowym. Wcześniej klub zakontraktował Bartosza Jarocha, Vullneta Bashę, Michała Żyrę i Jakuba Niewiadomskiego.

Tymczasem piłkarze Wisły rozpoczęli już przygotowanie do sezonu, a w sobotę zagrają sparing z Garbarnią Kraków. Początek I-ligowego sezonu w połowie lipca, a na inaugurację zawodnicy Brzęczka podejmują Sandecję.

PJ