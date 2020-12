Henryk Reyman, legenda Wisły Kraków i reprezentacji Polski, jest bohaterem filmu stworzonego w ramach projektu "Otwarty Kraków". Twórcy dzieła podkreślają w nim wszechstronność wybitnego piłkarza, który karierę sportowca łączył z służbą wojskową.

Film przedstawia postać Henryka Reymana przede wszystkim jako żołnierza odrodzonej po 123 latach zaborów Polski. Nie brakuje w nim jednak ważnego w jego życiu wątku sportowego. Podkreśla się jego zasługi w odrodzeniu Wisły Kraków, a także wszechstronność, przypominając mnogość roli, jakie pełnił w futbolu (piłkarz, sędzia, trener).

Jako sportowiec Reyman sięgnął krajowych szczytów. Występował jako napastnik, przez prawie 20 lat reprezentując barwy Wisły Kraków w wieku seniorskim (1914 - 1933). W 1924 pełnił funkcję kapitana reprezentacji na olimpiadzie w Paryżu. W trudnym dla Polski i Europy okresie międzywojennym dziewięciokrotnie zagrał w kadrze narodowej. Już po drugiej wojnie światowej był z przerwami w latach 1945-1959 trenerem reprezentacji Polski.

Niemal przez cały ten czas łączył życie sportowca z służbą wojskową. - Są anegdoty, które mówią o tym, że przyjeżdżał z dalekiego Wilna do Krakowa. Gnał na koniu na mecze Wisły - opowiada Wojciech Paduchowski z Instytutu Pamięci Narodowej. - Który z dzisiejszych zawodników jechałby nocą do miejsca gdzie rozgrywa zawody, a drugą nocą wracał do pułku. Reyman tylko na to mógł sobie pozwolić - tłumaczy Janusz Tomaszewski, bratanek Reymana.

"Bojownik o niepodległość Polski w okresie walki o jej granicę. Jako żołnierz walczył na wszystkich frontach, jakie młoda państwowość prowadziła w pierwszych latach swojego istnienia. Na wschodzie walczył z Ukraińcami i Bolszewikami, na południu z Czechami, na Zachodzie z Niemcami w Powstaniach Śląskich" - prezentują dokonania wojskowe Reymana autorzy filmu.

