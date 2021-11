Wygrać derby - oto cel, jaki stawia trener Cracovii

Dla kibiców w Krakowie to są najważniejsze mecze w sezonie. Być lepszym w derbach to zawsze powód do dumy. Historia tych pojedynków jest ciekawa, a nowy rozdział został napisany w XXI wieku.

W 2004 roku "Pasy" wróciły do Ekstraklasy po 20 latach przerwy. W międzyczasie nie brakowało derbów, ale głównie jako meczów towarzyskich bądź głównie o Herbową Tarczę Krakowa, natomiast o ligowe punkty grano tylko, gdy obie drużyny występowały w drugiej lidze w sezonie 1995/96.

17 lat temu znowu jednak można było rozgrywać derby Krakowa w Ekstraklasie. Po obu stronach nie tylko historia, ale także grube portfele. Z jednej Janusz Filipiak, który przejął większościowy pakiet akcji Cracovii, za którym stał Comarch, a z drugiej Bogusław Cupiał, który już od kilku lat inwestował w Wisłę i uczynił ją potęgą na polskim podwórku, jako szef Tele-Foniki.

Cracovia - Wisła, a może Filipiak - Cupiał?

Obaj to majętni ludzie, notowani na liście 100 najbogatszych magazynu "Wprost". Cupiał sześć razy był nawet w pierwszej dziesiątce tego zestawienia. I on od początku, gdy tylko przejął Wisłę w 1997 roku, chciał, aby była najlepsza w Polsce i nie szczędził na to środków.

Dla niego drugie miejsce to była porażka, a przegranie derbów to był wstyd. Dlatego pierwszych w Ekstraklasie na pewno miło nie wspomina. Odbyły się one w październiku 2004 roku przy Reymonta. "Biała Gwiazda" przystępowała do nich jako mistrz Polski, miała w składzie wielu reprezentantów kraju, z kolei "Pasy" były beniaminkiem, a w drużynie występowało wielu zawodników, którzy zaczynali przygodę z piłką w Wiśle, jednak tam nie dostali szans, aby zaprezentować się w pierwszym zespole. Faworyt był więc jeden, a gdy jeszcze Marek Baster wyleciał z murawy za czerwoną kartkę, wydawało się, że gospodarze muszą wygrać. Nic z tych rzeczy. Cracovia nie dała sobie strzelić gola, mimo osłabienia, i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Potem bywało różnie, ale spotkania padały głównie łupem "Białej Gwiazdy", czasami był remis. "Pasy" pierwsze zwycięstwo w XXI wieku odniosły dopiero w listopadzie 2009 roku w... Sosnowcu. Stało się tak, ponieważ w tym czasie stadiony obu klubów były w przebudowie i Wisła podejmowała Cracovię właśnie nad Brynicą. To był pierwszy przypadek, aby derby Krakowa odbyły się poza tym miastem. Jedynego gola strzelił Michał Goliński, a wygranych prowadził wtedy Orest Lenczyk. Po drugiej stronie barykady stał Maciej Skorża.

Następne derby Cracovia wygrała prawie równo dwa lata później, bo w listopadzie 2011 roku. Tym razem już przy Kałuży "Pasy" pokonały aktualnych mistrzów Polski również 1-0. Bohaterem został Holender Koen van der Biezen, który wykorzystał rzut karny.

Kolejny triumf Cracovii przypadł we wrześniu 2014 roku, również przy Kałuży. Smakował on szczególnie, bo wygrana przyszła w doliczonym czasie, a zapewnił ją Miroslav Čovilo. Tym samym Robert Podoliński okazał się lepszy od Franciszka Smudy

Cracovia wygrywa dwa mecze z rzędu

Potem był lepszy okres Cracovii do tego stopnia, że potrafiła wygrać dwa spotkania derbowe z rzędu - w takim samym stosunku 2-1. W listopadzie 2015 roku przy Reymonta gole dla "Pasów" strzelili Deniss Rakels i Deleu, a odpowiedział tylko Paweł Brożek, natomiast w sierpniu 2016 roku przy Kałuży bramki dla gospodarzy zdobyli Marcin Budziński i Mateusz Szczepaniak, a jedyne trafienie dla gości było dziełem Patryka Małeckiego. W obu przypadkach Cracovię prowadził Jacek Zieliński I, z kolei za wyniki rywala Wisły odpowiadali Kazimierz Moskal i Dariusz Wdowczyk.

Porażka z listopada 2015 roku zakończyła derbowy okres Cupiała. W lipcu następnego roku sprzedał bowiem klub. Bilans Cupiała w derbach jest następujący: 11 zwycięstw, siedem remisów i cztery porażki, licząc tylko ligę. Wydawało się, że gdy odszedł, to nastanie czas Cracovii. "Biała Gwiazda" miała problemy, szukała nowego właściciela, o mało włos nie upadła, ale w końcu przejęła ją trójka: Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski. Na razie do sukcesów Wisły Cupiała, która wywalczyła m.in. osiem tytułów mistrza Polski, bardzo daleko, ale w derbach wiedzie im się nieźle.

Od połowy 2016 roku na 10 rozegranych meczów "Biała Gwiazda" zwyciężyła w pięciu z nich, trzy razy padł remis i tylko dwa razy wygrała Cracovia. I nie zmienia tego fakt, że w Wiśle co chwilę zmieniają się trenerzy, natomiast w "Pasach" od połowy 2017 roku rządzi Michał Probierz, który jest nie tylko szkoleniowcem, ale i wiceprezesem.

- Derby zawsze budzą emocje. Prawda jest taka, że nie wiem, czy z jakimkolwiek trenerem zagrałem trzy spotkania derbowe. Przez te pięć lat było tyle zmian, że ciężko mi je zliczyć - mówił o roszadach u rywala opiekun klubu z Kałuży.

W derbach Probierzowi idzie jednak jak po grudzie. Pierwsze cztery przegrał, a jego katem był Jesus Imaz, który na szczęście odszedł do Jagiellonii Białystok (nomen omen w tym klubie też strzela Cracovii). Potem było już trochę lepiej, ale tylko jedna wygrana i dwa remisy w ośmiu meczach chluby nie przynoszą.

Bilans derbów z XXI wieku wygląda więc następująco: 16 wygranych Wisły, 10 remisów i sześć zwycięstw Cracovii w Ekstraklasie oraz wygrana klubu z Reymonta i remis w nieistniejącym już Pucharze Ligi.

Wisła w słabej formie, Cracovia mentalnie mocna

W niedzielę odbędą się 202. Wielkie Derby Krakowa. Mówi się, ze w takich pojedynkach nie ma faworytów, ale "Biała Gwiazda" jest w słabej formie. W lidze na sześć ostatnich meczów przegrała aż pięć razy, kiedy nie strzeliła nawet gola i zajmuje w tabeli 14. miejsce. Humory trochę poprawiła im środowa wygrana z GKS-em Tychy w 1/16 finału Pucharu Polski. - Wierzę, że będziemy mocni również w niedzielę. Czujemy, że derby to ważny mecz dla Wisły Kraków i cieszę się na ten mecz. Jak Slavia Praga rywalizuje ze Spartą to też jest fajna atmosfera, ale myślę, że derby Krakowa to coś jeszcze więcej - podkreślił Adrian Gula, trener Wisły.

Z kolei "Pasy" miały passę ośmiu meczów bez przegranej, przerwaną w ostatniej kolejce przed Radomiaka. - We wszystkich derbach jest bardzo dużo walki i każdy będzie chciał przechylić szalę na swoją korzyść. Wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani i na dobrej drodze, mimo tej ostatniej porażki. Zresztą z Radomiakiem momentami też pokazaliśmy bardzo dobrą grę - stwierdził Probierz na przedmeczowej konferencji.

- Mentalnie jesteśmy mocni, w wielu spotkaniach to pokazaliśmy. W treningu też widzę u zawodników dobre cechy. Liczę, że od samego początku dobrze wejdziemy w derby i wygramy przy Reymonta - dodał.

Wisła Kraków - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Wisła Kraków - Cracovia w niedzielę o godz. 20, transmisja w Canal+ Sport, relacja tekstowa w sport.interia.pl.

