Wybrali stadion Wisły Kraków. To będzie hit. Takich gości jeszcze tu nie było

Wieczysta Kraków przystąpiła do sezonu z zamiarem przeprowadzenia udanego szturmu na I ligę . Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Po tegorocznej fazie zmagań drużyna przezimuje na pozycji wicelidera.

Wieczysta trzyma w zanadrzu opcję awaryjną. Po awansie może zawitać na obiekt Wisły

Wiosna ma stanowić jedynie potwierdzenie klasy zespołu i wysokich aspiracji. Co po spodziewanym awansie? Już wiadomo, że... kłopot z automatu . Stadion Wieczystej nie jest przystosowany do rozgrywania spotkań na bezpośrednim zapleczu Ekstraklasy.

Serwis informuje, że przygotowano opcje awaryjne. Klub ma rozgrywać "domowe" mecze na stadionie Wisły Kraków lub Zagłębia Sosnowiec . Mniej prawdopodobny wariant to korzystanie z obiektu Hutnika Kraków .

Najbardziej realny scenariusz to czasowe występy przy Reymonta, gdzie na co dzień rolę gospodarza pełni "Biała Gwiazda". Jeśli Wieczysta zdecyduje się na taki manewr i nadal nie będzie pobierała opłaty za bilety, na szczeblu I-ligowym będzie to ewenement na skalę krajową.