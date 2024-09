Wszystko jasne w sprawie trenera Wisły Kraków. Jarosław Królewski podjął decyzję

Wisła Kraków niedawno zmieniła trenera. Kazimierza Moskala, który rozpoczynał sezon z zespołem, zastąpił Mariusz Jop, który był asystentem zwolnionego trenera. "Biała Gwiazda" podała, że Jop tymczasowo przejmie zespół, ale potrwa to co najmniej do końca roku. Taką wiadomość nowy szkoleniowiec dostał od Jarosława Królewskiego, prezesa Wisły. Krakowianie, którzy mieli walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy, na razie znajdują się w strefie spadkowej pierwszej ligi.