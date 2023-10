Wstrząsające 10 minut. Szalony mecz Wisły

Kwadrans później sędziowie nie mieli już jednak wątpliwości. Prostej piłki nie opanował Joseph Colley , dopadł do niej Shuma Nagamatsu i ładnym uderzeniem zza pola karnego dał Zniczowi prowadzenie.

Sytuacja wyglądała dla wiślaków źle, bo goście wciąż próbowali atakować, a w pierwszym kwadransie mieli nawet przewagę w posiadaniu piłki , co gościom przy Reymonta często się nie zdarza.

Przez zdecydowaną większość pierwszej połowy wszystko wskazywało, że podopiecznych Radosława Sobolewskiego schodzących do szatni pożegnają gwizdy, ale wtedy pomocną dłoń wyciągnęli do nich rywale .

Mocne 10 minut Wisły Kraków

Najpierw Dmytro Juchymowycz kompletnie się pogubił, Angel Rodado zagrał do Goku i był remis. Osiem minut później fatalnie pomylił się Wojciech Błyszko i tym razem Goku podał do Rodado, który także nie miał litości. Dwa błędy i dwa z zimną krwią wykorzystane przez gospodarzy.

Jakby tego było mało, to w doliczonym czasie Angel Baena świetnie podał w pole karne do Rodado, który wślizgiem skierował piłkę do siatki i zamiast gwizdów, na trybunach trwała feta.