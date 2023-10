Wściekły kapitan Wisły Kraków. Dosadnie ocenił kolegę

- To był brutalny atak, niepotrzebny indywidualny błąd... To nie miało jednak nic wspólnego z lekceważeniem przeciwnika, a wprost przeciwnie - skoro Kacper zdecydował się tak podostrzyć, to był bardzo zmotywowany, więc na pewno nikt Podbeskidzia nie zlekceważył

~ podkreślał przed kamerami Polsatu Sport Extra Alan Uryga, kapitan Wisły.