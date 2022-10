Wojna wewnątrz Wisły Kraków! Prezes zdradził szczegóły i wskazał winnego!

Wisła Kraków jest na ostrym zakręcie po spadku z PKO Ekstraklasy. Jej wpływy z praw telewizyjnych i marketingowych drastycznie spadły, a sytuacji nie ratuje nawet znakomita frekwencja, przekraczająca 21 tys. ludzi, jak na meczu z Ruchem Chorzów.

W ubiegłym tygodniu właściciele klubu spotkali się na, rozmowy trwały kilka godzin, ale wypracowano wspólne stanowisko.

- Właściciele zobligowali się do dokapitalizowania klubu w celu pokrycia luki finansowej w trwającym sezonie. Przyszły kształt akcjonariatu spółki - zakładający także zmiany w strukturze współwłaścicielskiej - uzależniony zostanie od kwoty dofinansowania zgodnie z zaproponowanym algorytmem - podkreśla Władysław Nowak , prezes Wisły.

Teraz okazało się, że nie ma porozumienia!

- Do wczoraj myślałem, że mamy porozumienie, ale Tomasz Jażdżyński odmówił podpisania notatki z naszymi ustaleniami w sprawie dokapitalizowania klubu - powiedział nam w czwartek prezes Nowak.

To powoduje wielki pat w Wiśle Kraków.

- By zamknąć budżet na ten rok brakuje nam 10 mln zł. Trzeba znaleźć je jak najszybciej, tym bardziej, że już wkrótce zaczyna się zimowy okres transferowy - podkreślał Nowak.



Władysław Nowak jest także sponsorem klubu, funkcję prezesa sprawuje charytatywnie.

Wisła Kraków szuka nowego właściciela!

Mam 3.75 procent udziału i jestem prezesem. Robię, co mogę, by znaleźć dużego właściciela, który sporym zastrzykiem gotówki wspomógłby Wisłę nie kryje Władysław Nowak.

Przypomniał, że większościowi udziałowcy Błaszczykowski, Królewski i Jażdżyński, którzy mają po 26,84 procent akcji, w momencie zakupu klubu zadeklarowali się się, że nabywając Wisłę za promocyjną cenę 7,5 tys. zł (!) będą go dofinansowywać.

Jakim cudem w czasach kryzysu finansowego i wojny na Ukrainie "Białej Gwieździe" może się udać znaleźć nowego, możnego mecenasa?

- Dostałem dużo telefonów i to od ludzi, firm zamożnych. Wśród nich jest nie tylko polski biznes. Jednego poważnego biznesmena znalazł też Kuba Błaszczykowski. Znalezienie dwóch dużych nowych udziałowców Wisły byłoby idealnym rozwiązaniem - uważa szef Wisły, który wkrótce rozszerzy zarząd o drugą osobę, rekrutując ją ze struktur klub.

Sytuacja w Wiśle zaczyna przypominać tę z Legii, w której pięć lat temu Dariusz Mioduski nie mógł się dogadać z Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem, więc nabył od nich udziały i samodzielnie prowadzi interesy klubu.

Jak długo będzie trwał pat przy Reymonta?

- Jeśli go nie rozwiążemy, to wezmę torbę i pójdę, nic więcej tu nie mam. Oczywiście żartuję. To się samo rozwiąże. Musimy coś z tym zrobić. Jeżeli nie dołożymy ze swoich kieszeni, nie będziemy chcieli dołączyć do struktury nowych właścicieli, to pat będzie trwał. Chcemy go szybko rozwiązać - zapewnia Władysław Nowak.

- Nie wszyscy muszą mówić jednym głosem, ale jest procentowa większość - zwrócił uwagę na fakt, że Królewski z Błaszczykowskim mogą przegłosować Jażdżyńskiego.

