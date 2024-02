Wojna polskich kibiców ciągnie się miesiącami. Mamy stanowisko PZPN-u

Do dziś nie ustalono, co dokładnie było powodem śmierci. Zaraz po bijatyce znaczna część kibiców w Polsce obwiniła za nią ludzi identyfikujących się z Wisłą Kraków i zorganizowała bojkot polegający na tym, żeby fanów 13-krotnych mistrzów Polski nie wpuszczać na żaden obiekt w kraju .

"Ten mecz odbędzie się bez kibiców gości. Jako klub zwróciliśmy się do policji o ocenę możliwości wystąpienia zagrożenia i z uzyskanych analiz wyniknęło, że może dojść do sytuacji zakłócenia ładu i porządku publicznego podczas wchodzenia kibiców na stadion, co może doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji" - mówi Interii Miłosz Bieniaszewski, rzecznik prasowy Stali Rzeszów.