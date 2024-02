Wisła znalazła się pod ścianą. Gra idzie o grube miliony

Po rundzie jesiennej Wisła Kraków zajmuje piąte miejsce, czyli w strefie barażowej. Do drugiej pozycji (daje bezpośredni awans) traci trzy punkty, ale dwa zespoły znajdujące się wyżej w tabeli, mają jeszcze mecze zaległe. W jaki więc sposób nie analizowałoby się tabeli, to wniosek jest jeden - na serię pomyłek, które zdarzały się jesienią, krakowianie nie mają już miejsca.

Sytuacja zespołu w tabeli i tak jest łatwiejsza niż sytuacja klubu. Podczas grudniowego walnego zebrania akcjonariusz prezes Jarosław Królewski przyznał, że długi Wisły przekroczyły już 50 mln zł i w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o ponad 4 mln zł.

Wisła Kraków. Do trzech razy sztuka?

Duży wpływ na zadłużenie miał spadek krakowian z Ekstraklasy. To był cios nie tylko sportowy, ale też finansowy. Drugi Wisła otrzymała w poprzednim sezonie, gdy nie zdołała awansować do Ekstraklasy. Dwa największe cele, czyli utrzymanie i awans, nie zostały zrealizowane, więc zaufanie kibiców do zarządu jest już mocno nadwyrężone. Trzeciego niepowodzenia część fanów może już nie wytrzymać.