Wisła zawiodła? Franz Smuda w akcji!

Wisła i jej słaba jesień

Jesień w wykonaniu podopiecznych Adriana Guli to sześć zwycięstw, trzy remisy i aż 10 porażek. Więcej przegranych mają tylko Zagłębie Lubin (11) i Legia Warszawa (13). 21 zdobytych punktów dają krakowianom 13 miejsce i pięć "oczek" przewagi nad strefą spadku. To daje spokój, ale by nie zamienił się w spokój grabarza potrzebna jest poprawa gry defensywnej i korekty w składzie.

Sebastian Ring wzmocnieniem czy uzupełnieniem?

W tym celu klub zatrudnił już pierwszego w historii Szweda. Lewonożny obrońca Sebastian Ring rozegrał 124 mecze w Allsvenskan, w Kalmar, które jest szóstą siłą Szwecji, próbował sił w czwartoligowym angielskim Grimsby, ale furory nie zrobił. Zobaczymy, czy Szwed będzie wzmocnieniem czy uzupełnieniem składu.

Wisła była bardziej zdeterminowana od Termliki

Wisła wygrała ze "Słoniami" nie tylko dlatego, że Mikołaj Biegański zachował czyste konto, wygrywając pojedynki głównie z Murisem Meszanoviciem. Również nie dlatego, że Aschraf El Mahdioui strzelił piękną bramkę z dystansu. Ani nie z tego powodu, że Tomasz Loska zaliczył klasyczną "pachówę" przy bramce Yawa Yeboaha na 2-0. Po prostu Wisła była jedyną drużyną w tym meczu walczącą i biegającą. Przybysze z Niecieczy w wywiadach zapowiadali walkę o korzystny wynik dla zwolnionego Lewandowskiego, ale na deklaracjach się skończyło. Przedreptali o ponad osiem kilometrów mniej niż ekipa Guli. Czyli każdy zawodnik "Słoni" pokonał o 0.8 km mniej niż rywal. Mało tego, Termalica miała też mniej sprintów (115 przy 139 wiślaków), daleko jej było do najszybszego spośród krakowian Mateja Hanouska, który rozpędził się do 34.48 km/h. Piotr Wlazło z Bruk-Betu osiągnął prędkość 31.59 km/h.

W skrócie: Wisła pokonała najsłabszy w tym momencie zespół ligi.

Michal Frydrych nie zawiódł. Kto poza nim?

Podczas programu zastanowimy się nad tym, który z wiślaków jesienią nie zawiódł, a który dał całkowitą plamę.

W tej pierwszej grupie z pewnością się znajdzie Michal Frdrych, który bronił i strzelał. Obok Yawa Yeboaha jest najlepszym strzelcem Wisły - zdobył cztery bramki. Zawiedli nie tylko napastnicy Jan Kliment i Felicio Brown Forbes, którzy w lidze uciułali po dwie bramki w 19 kolejkach.

W analogicznym okresie minionego sezonu Wisła miała 24 pkt, co dawało jej 11. miejsce w lidze. Felicio Brown Forbes zdobył sześć bramek w 19 meczach rozgrywek 2020/2021.

Dziś czołówkę Wisły w punktacji kanadyjskiej otwierają:

- Yaw Yeboah (cztery gole i asysta),

- Michal Szkvarka (gol i cztery asysty),

- Michal Frydrych (cztery gole),

- Dor Hugi (cztery asysty)

- Matej Hanousek (trzy asysty).

Na próżno szukać w czołówce Polaków. Mateusz Młyński i Konrad Gruszkowski mogą się pochwalić tym, że strzelili po jednej bramce.