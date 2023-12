Wisła zaskoczyła wszystkich. Tym nowy trener przekonał prezesa

Albert Rude - trener na podobieństwo prezesa Królewskiego

"Kto mnie choć trochę poznał doskonale wiedział, że postawię na osobę ze znakomitym przygotowaniem merytorycznym i naukowym, znającym się na tym, co najbliższe mojemu umysłowi oraz w to, co wierzę w życiu, sporcie oraz co charakteryzuje kierunek, w którym chce iść Wisła" - przyznaje Królewski.