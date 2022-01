Autokar z piłkarzami Wisły najpierw pojechał do Wrocławia, skąd krakowianie w sobotę polecą do Turcji. Wszystko dlatego, że do Belek zawodnicy Adrian Gul’i nie udali się sami, ale z... trzema innymi ekipami z Ekstraklasy. Wisła wyczarterowała samolot wraz z Górnikiem Zabrze, Radomiakiem i Śląskiem Wrocław. To rozwiązanie nie dość, że tańsze, to w erze pandemii także bezpieczniejsze.

W Turcji krakowianie zamieszkają w IC Santai Family Resort. W tym hotelu meldowali się również w 2019 i 2020 r. - Obiekt dysponuje 508 przestrzennymi pokojami i usytuowany jest przy plaży, otoczony ogrodem i znajduje się około 9 km od centrum Belek. Hotel posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, w skład której wchodzą między innymi dwa baseny, dwa korty tenisowe z oświetleniem, siłownia, centrum fitness czy SPA & Wellness. Do dyspozycji zawodników będą 4 pełnowymiarowe boiska, z których regularnie - podczas zgrupowań - korzystają drużyny z całej Europy - informuje strona Wisły.

W Belek krakowianie zagrają trzy sparingi. Pierwszym rywalem miał być Honved Budapeszt, ale drużynę zaatakował koronawirus i Węgrzy w ogóle zrezygnowali z zagranicznego zgrupowania. W tej sytuacji krakowianie zmienili rywala na FC Zurich, który jest w stanie wystawić dwie drużyny. Z pierwszą zmierzy się Pogoń Szczecin, z drugą Wisła (17 stycznia). Z kolei 21 stycznia piłkarze Gul’i zagrają z Banikiem Ostrawa, a cztery dni później z Karabachem Agdam. Do Polski wiślacy wracają 27 stycznia.

Wisła Kraków. Co z transferami?

W Turcji wiślacy czekają nie tylko na spotkania kontrolne, ale także na... nowych zawodników. Przypomnijmy, że krakowianie celują jeszcze we wzmocnienie trzech pozycji : boku pomocy, środka pomocy oraz środka obrony.

Kandydatem do środa pola jest macedoński pomocnik Enis Fazlagić . MSK Żylina wstępnie zażądała za niego milion euro, ale dla Wisły to kwota nie do przyjęcia. Obecnie Słowacy obniżyli oczekiwania, ale do porozumienia ciągle daleka droga.

Wisła Kraków. Kadra na zgrupowanie w Belek

Do Turcji nie leci Jakub Błaszczykowski, który leczy kontuzję. Wśród powołanych zabrakło również Adiego Mehremicia (szuka klubu) oraz Huberta Sobola i Krystiana Wachowiaka, którzy mają zostać wypożyczeni. Z kolei na testach w Warcie Poznań przebywa Przemysław Zdybowicz.



Bramkarze: Mikołaj Biegański, Kamil Broda, Paweł Kieszek i Kacper Rosa.



Obrońcy: Michal Frydrych, Konrad Gruszkowski, Matěj Hanousek, Paweł Koncewicz-Żyłka, Sebastian Ring, Maciej Sadlok, Dawid Szot, Serafin Szota i Alan Uryga.



Pomocnicy: Aschraf El Mahdioui, Dorian Gądek, Dor Hugi, Nikola Kuveljić, Mateusz Młyński, Patryk Plewka, Stefan Savić, Michal Škvarka, Piotr Starzyński i Gieorgij Żukow.



Napastnicy: Felicio Brown Forbes, Luis Fernández Teijeiro, Jan Kliment i Zdenek Ondraszek.

