Wisła wysłała kibicom ankietę. To pytanie rozpętało burzę!

- Będziemy prowadzili wśród karnetowiczów ankietę dotyczącą cen na przyszły sezon. Chcielibyśmy usłyszeć od nich, jaki mają pogląd na tę sprawę. Mamy pewne pomysły i założenia dotyczące cen. Naturalnie, że będą one niższe niż do tej pory, przynajmniej tak nam się to teraz układa w głowach - zapowiadał Maciej Bałaziński, wiceprezes Wisły.

W końcu ankiety zostały rozesłane i... spowodowały spore poruszenie u kibiców Wisły. Pytania i odpowiedzi dotyczące cen karnetów zostały bowiem sformułowane w poniższy sposób:

"Pamiętając, że w sezonie 2021/2022 ceny na mój sektor wynosiły (normalny 725/ulgowy 600 zł), uprzejmie prosimy o Twoją opinię na temat sugerowanych cen karnetów w sezonie 2022/2023".

Odpowiedzi:

- Zależy mi na jak najszybszym powrocie Wisły do Ekstraklasy - zapłacę za karnet nawet 725 zł (ulgowy 600 zł)

- Niestety aktualna sytuacja inflacyjna pozwala mi wydać maksymalnie 545 zł (ulgowy 450 zł)

- Pragnę jednak wspierać klub, ale z uwagi na relegacje do 1 ligi jestem w stanie przeznaczyć nie więcej niż 360 zł (ulgowy 300)

- Sugeruję kwotę (uzupełnij poniżej)

Część kibiców ma sporo zastrzeżeń do propozycji wysokich - według nich - cen karnetów, ale więcej osób oburzonych jest formą ankiety. A w szczególności pierwszą odpowiedzią.

Błaszczykowski: Nie spodziewałem się śmiechu z trybun

Oto komentarze kibiców w mediach społecznościowych:

- "[...] ten wjazd na sumienie, że albo się na to zgadzasz, albo Ci nie zależy na szybkim powrocie do ESY, to już total żenada. Zaraz się okaże, że spadliśmy bo za dużo osób kupiło na G zamiast na VIPa karnety i to przez nich bo im nie zależało!"

- "Ta ankieta to jest kompromitacja na całego"

- "Cała ta ankieta to żenada, jeszcze te odpowiedzi sugerujące jakieś rzeczy i wjeżdżanie ci na psychę czy ci zależy na awansie"

- "Od kilku lat płacimy za karnety więcej, niż powinniśmy. I gdzie jesteśmy sportowo? W jaki sposób ta kasa pomogła klubowi? Są nieudolni, więc im nie ufam"

- "To już naprawdę zaczyna być za dużo. Można się pośmiać, ale jak tak stanąć z boku... To się robi żałosne"

- "Halo @WislaKrakowSA kupię karnet za te same pieniądze, ba...kupię nawet dwa, bo syn chce...tylko co z tym awansem, jakaś umowa? Jak go nie będzie to kolejny sezon oglądam z chłopakiem za darmo, idziemy na taki układ?"

- "Żeby tylko się nie okazało na końcu sezonu, że wyjdzie Pan Jażdzyński i powie, że nie awansowaliśmy, bo kibice nie chcieli drogich karnetów i to ich wina".

Wisła Kraków. Wiceprezes Bałaziński: Jesteśmy ciekawi wyników ankiety

Mimo to w klubie wierzą, że ankieta pomoże w ustaleniu odpowiednich cen karnetów. - Jesteśmy bardzo ciekawi jej wyników i co nasi najbardziej istotni odbiorcy powiedzą - mówił na poniedziałkowej konferencji wiceprezes Bałaziński.

Przypomnijmy, że I-ligowe rozgrywki startują w połowie lipca. Na inaugurację Wisła podejmuje Sandecję.

