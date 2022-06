Wisła wypracowała porozumienie. Część kibiców jest wściekła!

Negocjacje z miastem dotyczące obiektu były jedną z ważniejszych spraw na głowie zarządu klubu. Po spadku do I ligi krakowianie zostali przede wszystkim pozbawieni pieniędzy z praw z transmisji telewizyjnych, więc gdzieś muszą szukać oszczędności. W tej sytuacji liczono na dobrą wolę ze strony miasta.

Wisła Kraków. Brzęczek: W Wiśle będzie gorąco

Reklama

Dziś doszło do spotkania przedstawicieli Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Wisły, na którym osiągnięto porozumienie. - W toku rozmów wypracowano rozwiązanie polegające na dostosowaniu kosztów dzierżawy obiektu proporcjonalnie do jego procentowego udostępnienia [...] W najbliższym czasie podpisane zostaną aneksy do umów między stronami - informuje Wisła.

Wisła Kraków nie przyjmie kibiców gości

Klub podał jednak także inną informację, która wzburzyła część kibiców. W związku z planowanymi na 2023 rok Igrzyskami Europejskimi obiekt w przeciągu kilku miesięcy poddany zostanie gruntownej modernizacji, ponieważ to właśnie na stadionie Wisły odbędzie się m.in. ceremonia otwarcia oraz zamknięcia igrzysk. Co ten remont oznacza?

"Prowadzone prace będą miały wpływ na wyłączenie części południowej stadionu [od Alei 3 maja - przyp. red.], która w tym czasie nie będzie dostępna dla kibiców Białej Gwiazdy. W sezonie 2022/23 ze względu na zakres prac niedostępne dla publiczności będą: narożnik południowo-wschodni, sektory H11 i H21 oraz trybuna południowa wraz z sektorem gości" - podaje klub.

Znikające władze Wisły! Tej bitwy nie byli w stanie wygrać

W praktyce oznacza to, że w zbliżającym się sezonie mecze Wisły będą odbywały się bez kibiców gości, a taka sytuacja zawsze oburza część fanów:

- Nie będzie zgody kibiców Wisły na brak przyjezdnych. Albo dostosujecie jakiś sektor na innej trybunie, albo szykujcie się na BOJKOT.

- Powinniście stracić licencję na 1 Ligę w takiej sytuacji.

- Przecież to jest cyrk

To niektóre komentarze z mediów społecznościowych. Inni kibice zauważają jednak, że remont stadionu planowany był już wcześniej i Wisła nie miała na to wpływu. A umieszczenie kibiców gości w innej część stadionu jest niemożliwe z powodu braku odpowiedniej infrastruktury.

PJ