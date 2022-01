Gdyby to był ostatni, a nie pierwszy sparing przed startem rundy wiosennej, to mocnym kandydatem do pierwszego składu byłby Dor Hugi. Już jesienią pomocnik miał niezłe statystyki, a w sparingu z Tatranem Liptowski Mikulasz zdobył bramkę i był bliski asysty. W 13. minucie Izraelczyk wykorzystał dośrodkowanie Jana Klimenta i ładnym uderzeniem z woleja dał Wiśle prowadzenie. Później posłał ładne podanie do Piotra Starzyńskiego, ale młody skrzydłowy przegrał sytuację sam na sam ze słowackim bramkarzem.

- Po odejściu Yawa Yeboaha [został sprzedany do Columbus Crew] otworzyły się drzwi do pierwszego składu. Zawodnicy to widzą i próbują wykorzystać. Najważniejsze jest jednak dobro drużyny - oceniał grę Hugiego Adrian Gul’a, trener Wisły.

Reklama

Nieźle spisał się również Nikola Kuveljić, który jeszcze w pierwszej połowie otrzymał prezent od obrońców gości i ładnym uderzeniem przy słupku podwyższył na 2-0.

Na drugą połowie Wisła wyszła nietypowym ustawieniem, bo z dwoma silnymi fizycznie napastnikami: Felicio Brown Fobresem oraz Zdenkiem Odraszkiem, który wrócił do Wisły. Do tego wspomagał później wspomagał ich jeszcze jeden napastnik - Hubert Sobol. Bramkę jednak zdobył pomocnik - Michal Skavarka, który precyzyjnym uderzeniem ustalił wynik spotkania.

- To był dobry mecz. Mogliśmy spróbować różnych ustawień i zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje - ocenił pierwszy sparing trener Gul’a.

Wisła Kraków. Debiut Sebastiana Ringa

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Trener Adrian Gul'a po meczu z Termaliką Bruk-Bet. Wideo INTERIA.TV

W Wiśle zadebiutował Sebastian Ring. Szwedzki obrońca nie miał wiele okazji do wykazania się. W defensywie dwukrotnie zagrał niezbyt pewnie, a w ofensywie na razie nie potwierdził, że jego mocną stroną jest wspomaganie ataków. - Liczę, że będzie to dobry rywal dla Mateja Hanouska, który rozegrał prawie wszystkie minuty jesienią - podkreśla Gul’a.

W sobotę krakowianie wylatują na zgrupowanie do Turcji, gdzie zagrają kolejne trzy sparingi.

Wisła Kraków - Tatran Liptowski Mikulasz 3-0 (2-0)

Bramki: Hugi (13.), Kuveljić (39.), Skvarka (84.).

Wisła:

I połowa: Biegański - Szot, Szota, Sadlok, Ring - Starzyński, Kuveljić, Plewka, Savić, Hugi - Kliment.



II połowa: Rosa - Gruszkowski, Frydrych, Koncewicz-Żyłka, Hanousek - Kuveljić (65. Sobol), Gądek, Skvarka, Młyński - Brown Forbes, Ondraszek.

Z Myślenic Piotr Jawor