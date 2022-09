Wisła traci pozycję lidera. Teraz na czele I ligi jest Puszcza

Przez lata było tak, że do podkrakowskich Niepołomic trafiali zawodnicy w krakowskich klubach często niechciani. Tak stało się choćby z Rafałem Boguskim, z którym Wisła nie chciała przedłużyć umowy, więc zdecydował się właśnie na Puszczę. I to właśnie Boguski, a nie wiślacy świętował w piątkowy wieczór przy Reymonta, podczas gdy gospodarzy żegnały gwizdy. Wisła straciła pozycję lidera, a Puszcza zaliczyła jeden z piękniejszych wieczorów w 99-letniej historii klubu.

Reklama

Wisła Kraków przegrywa z Puszczą Niepołomice

Pierwsza połowa trwała blisko godzinę. Została przedłużona z powodu analiz VAR, radości piłkarzy po kolejnych bramkach i gry na czas gości. Choć na początku meczu nic nie zapowiadało, że to piłkarze Puszczy znajdą się w tak komfortowej sytuacji, iż każda minuta będzie działała na ich korzyść.

Jest kara dla piłkarza Wisły! "Już przeprosił kolegów"

Wisła prowadziła już po dwóch minutach, a Angel Rodado udowodnił, że nie jest piłkarzem od wymyślania taktycznych rozwiązań, ale od zdobywania bramek. W pierwszym kontakcie z piłką Hiszpan huknął bez zastanowienia i futbolówka wpadła do siatki. Po raz czwarty w jego trzecim występie w Wiśle. I wtedy właśnie zaczęły się... kłopoty krakowian.

Wisła spuściła z tonu, zaczęła wpuszczać rywali pod swoją bramkę i na karę nie trzeba było długo czekać. Piłka trafiła w rękę jednego z wiślaków, sędzia podyktował rzut karny i po strzale Łukasza Sołowieja był remis. Trzy minuty później sytuacja Wisły z trudnej przeobraziła się w złą. W zamieszaniu pod bramką gospodarzy najwyżej wyskoczył Emile Thiakane i Puszcza prowadziła.

Bramkarz gości szybko dał zrozumienia, jaki jest plan niepołomiczan po zdobyciu drugiego gola. Krzysztof Wróblewski już w 31. minucie tak długo wznawiał grę, że sędzia pokazał mu żółtą kartę, a za moment gracz Puszczy stał się wrogiem trybun numer jeden.

To już pewne! Duże zmiany w Wiśle, legenda odchodzi

Tyle, że Wisła dalej grała bardzo nieporadnie. Nie naciskała rywali, za to na wiele pozwalała im w swoim polu karnym. Efekt? Najpierw Jakub Serafin trafił w poprzeczkę, a za moment piłka znalazła się pod stopą Piotra Mrozińskiego i było 3-1.

Kontrowersyjna decyzja sędziego

Wisła jeszcze przed przerwą mogła wrócić do gry, ale kontrowersyjną decyzję podjął sędzia Paweł Malec. W polu karnym piłkę ręką zagrał jeden z zawodników Puszczy, arbiter obejrzał tę sytuację na powtórce, ale karnego nie podyktował.

W drugiej połowie Wisła miała postawić wszystko na jedną kartkę, tymczasem krakowianie pokazali jak wielkie problemy mają w ataku pozycyjny, i jak niewiele do gry wnoszą rezerwowi. Jerzy Brzęczek próbował roszad, ale drużyna wciąż grała fatalnie. W większości wiślaków stać było na niecelne wrzutki lub przerzuty przez pół boiska, które kończyły się pod nogami rywali.

Tak było do 85. minuty, gdy do piłki w polu karnym dopadł Vullnet Basha i nie miał żadnych problemów z wpakowaniem jej do siatki. Na więcej krakowian nie było już jednak stać.

Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice 2-3 (1-3)

Bramki: Rodado (3.), Basha (85.) - Sołowiej (22.), Thiakane (25.), Mroziński (45.).

Żółte kartki: Łasicki - Koj, Wróblewski, Serafin.

Widzów: 17012.

Składy i statystyki dostępne są TUTAJ .