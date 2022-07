Wisła straciła napastnika! Brzęczek uspokaja

Sytuacja krakowian w ataku jest zła, a bez Fernandeza może być tragiczna. W poprzednim spotkaniu z Sandecją piłkarze Jerzego Brzęczka nie tylko nie zdobyli bramki, ale w ogóle nie mieli ku temu zbyt wielu okazji.

Teraz siła ognia Wisły jest jeszcze słabsza, ponieważ ze składu wypada Fernandez.

Reklama

- Wyklucza go uraz kolana. Dyskomfort towarzyszył mu już podczas okresu przygotowawczego, ale nie zgłaszał niedyspozycji, trenował normalnie, lecz po meczu z Sandecją ból się nasilił. Przeprowadziliśmy już szczegółowe badania, ale nie mamy jeszcze ostatecznej diagnozy - podkreśla trener Brzęczek.

Dziennikarze dopytywali jednak, czy za absencją Fernandeza nie stoją czasem inne, pozasportowe powody. Serbskie media donoszą bowiem, że Hiszpan miał otrzymać ofertę gry w Vojvodinie Nowy Sad. Brzęczek ucina jednak spekulacje.

Wisła Kraków wyprzedzona na ostatniej prostej. Świetny wynik!

- Luis jest zawodnikiem Wisły i nie otrzymaliśmy za niego żadnej oferty - podkreśla szkoleniowiec.

By uzupełnić braki ofensywne, krakowianie zgłosili dziś do rozgrywek napastnika Huberta Sobola, a także pomocnika Dora Hugiego. Do Rzeszowa pojedzie jednak tylko Polak, który wrócił z wypożyczenia do pierwszoligowego Stomilu Olsztyn (w 14 spotkaniach zdobył jedną bramkę).

- Jeśli chodzi o mecz z Resovią, to mamy plan i zawodników, którzy może nie są nominalnymi napastnikami, ale bez większych problemów mogą zagrać na tej pozycji. Jestem więc spokojny o ich dyspozycję - zaznacza Brzęczek.

W Rzeszowie szkoleniowiec nie będzie mógł również liczyć na Marcina Bartonia, a także kontuzjowanych od dłuższego czasu Jakuba Błaszczykowskiego, Alana Urygę i Zdenka Ondraska.

Resovia - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Resovia - Wisła Kraków w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ