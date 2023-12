Wisła straci snajpera? Czołowy klub Ekstraklasy przejawia zainteresowanie

Angel Rodado opuści Wisłę Kraków? Zainteresowany jest Lech Poznań

"Kolejorz" to obok Legii Warszawa klub z największymi ambicjami w Ekstraklasie. Zdecydowanym numerem 1 w poznańskim ataku jest Mikael Ishak, ale już ławka rezerwowych "Lokomotywy" nie jest obsadzona tak mocno. Artur Sobiech najlepsze dni ma za sobą, a Filip Szymczak dopiero przed. W tej sytuacji transfer kogoś takiego jak Angel Rodado, jako zmiennika Ishaka oraz zawodnika, który również może grać z nim w parze, byłby jak znalazł. Kontrakt Hiszpana z Wisłą Kraków obowiązuje do końca kolejnego sezonu 2024/25, także jeśli ktoś chciałby pozyskać go teraz, w przerwie zimowej, trzeba by wyłożyć okrągłą sumę. Cel "Białej Gwiazdy" jest niezmienny - to jak najszybszy powrót do Ekstraklasy. Czy zawodnicy trenera Jopa daliby radę bez snajpera wyborowego?