Wisła sprzedała Yeboaha. Droższy od legendarnego napastnika

Na transferze Yaw Yeboaha do Columbus Crew Wisła zarobiła ok. 1,75 mln euro, co oznacza, że Ghańczyk jest ósmym najdrożej wytransferowanym piłkarzem w historii klubu.

Zdjęcie Piotr Zieliński, Yaw Yeboah i Aschraf El Mahdioui / Krzysztof Porebski / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix