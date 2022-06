Wisła sięgnie po Chorwata? Może zastąpić innego pomocnika krakowian

Słoweńskie media donoszą, że do Wisły Kraków ma trafić chorwacki pomocnik. Pisze o tym na okładce dziennik "Ekipa SN". Ivan Borna Jelić Balta, bo o niego chodzi, to 29-letni zawodnik, urodzony w Zagrzebiu. Występuje na pozycji defensywnego bądź środkowego pomocnika i mierzy 193 cm, więc teoretycznie profilem przypomina nieco piłkarza, którego krakowianie już mają w kadrze - Nikolę Kuveljicia. Czy ma większy piłkarski potencjał? To się dopiero okaże.

Atutem Chorwata na pewno jest to, że w jego przypadku nie wchodziłby w grę problem dotyczący limitów dla zawodników spoza UE, jak w przypadku Serba. A z tym krakowianie muszą się przecież mierzyć budując zespół na I ligę.

Chorwat do Wisły Kraków? Grał w Ukrainie i Słowenii

Ostatnio pomocnik bronił barw zespołu ze słoweńskiej ekstraklasy, czyli FC Koper. Ma też w karierze kilka występów w ukraińskim Arsenale Kijów. W Chorwacji grał m.in. w NK Varazdin.

Dodatkowo, Ivan Borna Jelić może też w razie potrzeby występować na środku obrony.

Pozyskanie Chorwata najprawdopodobniej oznaczałoby rozstanie z Nikolą Kuveljiciem.

