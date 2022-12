Alex Mula zostanie piłkarze Wisły Kraków?

Należy jednak spodziewać się, że wszystkie formalności zostały już ustalone, więc wszystko zależy od decyzji lekarzy. Sztab medyczny będzie musiał dokładnie prześwietlić Hiszpan, ponieważ nie grał on w piłkę od pół roku. W lipcu wygasł jego kontrakt z CF Fuenlabrada , a wcześniej grał m.in. w Alcorcon i Maladze .

Łącznie Mula zaliczył 11 spotkań w La Liga i 113 na jej zapleczu , gdzie strzelił 10 bramek i zaliczył dziewięć asyst. Mula grał również w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii W kadrze do lat 17 zaliczył dwa spotkania.