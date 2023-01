To już nie są zmiany, ale totalna rewolucja. Po nieudanej rundzie jesiennej Wisła Kraków całkowicie zmienia skład i wiele wskazuje na to, że w ogromnej mierze będzie się on opierał na Hiszpanach. 13-krotni mistrzowie Polski właśnie poinformowali, że wkrótce testy medyczne przejdzie Sergio Benito. Jeśli je zaliczy, może być piątym Hiszpanem, który w zimowym oknie transferowym wzmocni drużynę.