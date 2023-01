Hiszpański zaciąg Wisły Kraków

Z pięciu piłkarzy, którzy przyszli do Wisły, czterej to Hiszpanie. Wyjątkiem jest tylko Igor Sapała, ale on dołączył do "Białej Gwiazdy" jako pierwszy, na początku rządów Ramireza. Oprócz niego sprowadzono jeszcze: Davida Juncę, Alexa Mulę i Tachiego.