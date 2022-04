Wisła nie składa broni w walce o utrzymanie. Duże wzmocnienie!

O tym, że 22-letni piłkarz jest blisko zasilenia ekipy Jerzego Brzęczka pisaliśmy już wcześniej , a teraz jego pozyskanie potwierdziła także Wisła.

Citaiszwili jest zawodnikiem Dynama Kijów, ale wypożyczonym do Czernomorca Odessa. W tym sezonie zagrał w 13 spotkaniach ligowych i zdobył bramkę, po czym rozgrywki w Ukrainie zostały zawieszone z powodu wojny, jaką w tym kraju wywołali Rosjanie. Teraz Gruzin został wypożyczony do Wisły do czerwca i ma pomóc drużynie w walce o utrzymanie.

"Jego nominalną pozycją jest prawa strona pomocy, z powodzeniem może występować również po przeciwległej stronie boiska oraz jako ofensywny pomocnik" - podaje strona Wisły.

Wisła Kraków. Gieorgij Citaiszwili piłkarzem Wisły

Citaiszwili to reprezentant Gruzji, w której zaliczył siedem spotkań. Grał również w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy, a z kadrą U-20 w 2019 roku zdobył młodzieżowe mistrzostwo świata.

Citaiszwili w Wiśle zadanie ma jasne - ma pomóc drużynie pozostać w Ekstraklasie. Na siedem kolejek przed końcem rozgrywek piłkarze Jerzego Brzęczka znajdują się w strefie spadkowej i do bezpiecznej pozycji tracą trzy punkty. Najbliższą okazję do poprawienia swojej sytuacji krakowianie będą mieli w niedzielę, gdy podejmują Górnika Zabrze (godz. 15).

