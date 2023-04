Wisła na dniach ma mieć nowego właściciela! Mocna zapowiedź

- Jakiś miesiąc temu z trzech potencjalnych inwestorów wybraliśmy sobie jednego do tzw. procesu ekskluzywnego. Obecnie jesteśmy w okresie 15 dni, który mają doprowadzić do zamknięcia transakcji. A to oznacza, że została nam do opracowania tylko umowa finalna, służąca do tego, by ten inwestor przejął większość akcji Wisły i zapewnił spółce lepsze funkcjonowanie w najbliższych latach. Bo interesuje nas tylko ktoś, kto będzie w stanie działać długofalowo - podkreśla Królewski.