Trener Adrian Gul’a w niedzielę nie może liczyć na kontuzjowanych: Jakuba Błaszczykowskiego, Stefana Savicia i Nikoli Kuveljicia. Przeciwko Cracovii nie zagra również Felicio Brown Forbes, który w spotkaniu z Wisłą Płock dostał czwartą żółtą kartkę. Co prawda krakowianie odwołali się od niej do Komisji Ligi, ale nic to nie dało.

- Niestety nie udało się zmienić decyzji sędziego, więc Felicio z nami nie będzie. W ataku spróbowaliśmy już opcji z Hugim [w środowym meczu Pucharu Polski z GKS-em Tychy], podczas treningów przećwiczyliśmy inne rozwiązania i wierzę, że w spotkaniu z Cracovią pozycję numer 9 będziemy mieli mocno obsadzoną - zaznacza Gul’a.

Niewykluczone również, że w ofensywie szkoleniowiec przygotuje niespodziankę.

- W ataku mamy jeszcze jedną opcję i liczę, że może uda się tym Cracovię zaskoczyć - zaznacza Gul’a.

Wisła Kraków - Cracovia. W jakim składzie zagra Wisła?

Wszystko wskazuje na to, że po dwóch tygodniach przerwy do kadry meczowej wróci Jan Kliment, który w tym sezonie zdobył dla Wisły dwie bramki. Z kolei środek pola może wzmocnić Aschraf el Mahdioui.

- Mamy jeszcze dwa dni i dopiero wtedy będziemy decydowali o składzie. Teraz jednak mówię szczerze, że nie wiem, na jakie zestawienie zdecyduję się od pierwszej minuty. Wszystko dlatego, że nie wiem, jak długo niektórzy zawodnicy dadzą radę grać. Cieszę się jednak, że więcej piłkarzy mam już do dyspozycji - podkreśla Gul’a.

Wisła Kraków - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Wisła Kraków - Cracovia w niedzielę o godz. 20, transmisja w Canal+ Sport, relacja na sport.interia.pl. Sędzią pojedynku będzie Tomasz Kwiatkowski.

Piotr Jawor