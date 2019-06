Wisła Kraków. Zwycięski pierwszy sparing

Piłkarze Wisły Kraków rozegrali pierwszy sparing podczas przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka pokonali w Zembrzycach reprezentację powiatu suskiego 2-0 (1-0).

Bramki dla "Białej Gwiazdy" zdobyli Rafał Boguski w 13. i Emmanuel Kumah w 74. minucie. Wygrana Wisły mogła być bardziej okazała, ale w 79. minucie Aleksander Buksa nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił Bartłomiej Bruzda. - Potraktowaliśmy ten mecz jak jednostkę treningową przed wyjazdem na obóz do Warki - powiedział trener Stolarczyk.

Krakowianie będą przebywać w Warce do 3 lipca. W planach są dwa sparingi - z Radomiakiem Radom (26.6) i Bełchatowem (3.7). Do Warki pojadą Maciej Sadlok i Jakub Błaszczykowski, którzy leczyli kontuzje odniesione w poprzednim sezonie, ale niebawem mają wznowić treningi. W Krakowie zostanie tylko Jakub Bartosz. On dalej będzie przechodził rehabilitację. Trener Stolarczyk zabiera na zgrupowanie także Rafała Pietrzaka, którego kontrakt z Wisłą wygasa 30 czerwca. Obrońca jest zdecydowany, aby przejść do zagranicznego klubu, ale nie wyklucza też przedłużenia umowy z Wisłą. - Jego sytuacja powinna się wyjaśni w najbliższych dniach - wyjaśnił Stolarczyk. Nowym zawodnikiem krakowskiego klubu może zostać Szymon Stasik. Ten 20-letni skrzydłowy z III-ligowego Piasta Żmigród przebywa na testach, a w sparingu zaliczył asystę przy trafieniu Boguskiego.

- Będziemy się mu jeszcze przyglądać, ale ma cechy, które cenię u piłkarzy na jego pozycji - ocenił Stolarczyk. Wisła wzmocniła także swój sztab szkoleniowy. Nowym trenerem odpowiedzialnym za przygotowanie fizyczne został jeden z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce - Leszek Dyja, który podobną funkcję pełni także w pierwszej reprezentacji.

- Jest znaną postacią. Współpracował w kilkoma zawodnikami Wisły między innymi z Jakubem Błaszczykowskim i Pawłem Brożkiem, a jeszcze wcześniej z Arkadiuszem Głowackim. Będzie pomagał nam w przygotowaniach i trakcie sezonu, gdyż chcemy, aby nasze treningi były bardziej zindywidualizowane - wyjaśnił Stolarczyk.



Grzegorz Wojtowicz