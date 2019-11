Były selekcjoner Orłów Franicszek Smuda, w rozmowie z Interią, jasno się wypowiedział na temat trenera Wisły Kraków Macieja Stolarczyka, którego zespół wpadł ostatnio w kryzys.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. "Szybka kontra": czy Maciej Stolarczyk pożegna się z posadą? Wideo INTERIA.TV

Przez 36 lat kariery trenerskiej popularny Franz nieraz był w takich opałach, w jakich znalazł się teraz szkoleniowiec "Białej Gwiazdy", gdzie co byś nie zrobił, jakiego składu nie wymyślił, to drużyna przegra mecz, albo "weźmie w łeb", jak ująłby to Smuda.

Reklama

W podobny dołek wpadła mu ... Wisła, przy trzecim do niej podejściu, na wiosnę 2014 r. W lutym "Biała Gwiazda" wygrała 3-1 derby z Cracovią, by później wpaść w kryzys: osiem meczów z rzędu bez zwycięstwa, z dwoma tylko remisami. Borykająca się z kłopotami finansowymi drużyna przetrwała słabe momenty i w końcu rozbiła 5-0 Pogoń. Finiszowała na piątym miejscu w lidze.

Teraz podobną drogę przez mękę z wiślakami przechodzi Stolarczyk. Wyczekiwanie na wygraną trwa od końca sierpnia, a sam szkoleniowiec liczbę kontuzjowanych w ostatnim okresie piłkarzy z chęcią zamieniłby na taką samą cyfrę, tyle że oznaczającą strzelone bramki. Co bardziej niecierpliwi kibice domagają się głowy trenera

Gdy zapytaliśmy trenera Smudę o to, jak by postąpił z Maciejem Stolarczykiem, gdyby i w meczu z Arką nie udało mu się zapunktować, Franz zamyślił się na chwilę, analizując wszelkie "za" i "przeciw", po czym odrzekł:

- Nie zwolniłbym Maćka. Tu nie trener jest problemem - powiedział zdecydowanie.

Jak były selekcjoner argumentuje swoje zdanie?

- Po pierwsze, w kasie się nie przelewa, więc raczej nie ma pieniędzy na zatrudnienie jakiegoś cudotwórcy, choć nie wiem czy taki istnieje. Nawet trzech Mourinho mogłoby tu nie pomóc. Tu trzeba szukać piłkarzy, a nie trenerów - mówi obrazowo Franciszek Smuda.

- Z tym materiałem ludzkim, jaki jest w szatni Wisły Maciek Stolarczyk poradzi sobie najlepiej, on będzie wiedział jak zareagować - przekonuje.

Dziś o godz. 20 Wisła zmierzy się przy Reymonta z Arką, która ma również wielki apetyt na punkty ligowe. Obie ekipy są w strefie spadkowej. Różnie je jedno - gdynianie na wygraną czekają od 21 września, a nie 31 sierpnia jak "Białą Gwiazda".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. "Szybka kontra": czy sytuacja Wisły to pokłosie akcji ratunkowej klubu? Wideo INTERIA.TV

Zobacz szczegóły z Ekstraklasy





MiBi

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Stolarczyk o meczu z Rakowem i planach na Arkę Gdynia. Wideo INTERIA.TV