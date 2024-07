Wisła Kraków znów zaskakuje. Może paść rekord

Wisła Kraków w czwartek w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europy zmierzy się z kosowskim Llapi Podujevo. Choć rywal nie należy do renomowanych, to bilety na to spotkanie rozchodzą się w okamgnieniu. Do tej pory krakowianie sprzedali już blisko 19 tys. wejściówek i mają szansę pobić swój frekwencyjny rekord XXI w. w europejskich pucharach. Mecz Wisła Kraków - Llapi Podujevo w czwartek o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie, stream online na Polsat Box, relacja na Sport.Interia.pl.