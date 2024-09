Wisła Kraków znów poszkodowana. Skandal przed meczem, padły poważne oskarżenia

Kolejny klub nie wpuści kibiców Wisły Kraków. Pogoń Siedlce się nie wyłamała

Dla Pogoni Siedlce przyjazd tak utytułowanej ekipy jak "Biała Gwiazda" to niemal piłkarskie święto, o czym w rozmowie z Jakubem Białkiem przekonywał jej prezes, Łukasz Jarkowski. Z jego wypowiedzią kontrastuje komunikat wystosowany na kilka dni przed rywalizacją. Wisła Kraków ogłosiła, że beniaminek podtrzymał decyzję o nieprzyjmowaniu kibiców z Krakowa.

- Kołowrotek jest już naprawiony, a kamera będzie naprawiona za moment, lada chwila wszystko będzie gotowe. Ja panu powiedziałem wcześniej, że Agencja Rozwoju Miasta Siedlce naprawdę robi wszystko, żeby sprawnie usunąć usterki. I nie chodzi w ogóle o Wisłę Kraków. Mówiłem to panu. Dla naszego miasta mecz z Wisłą to święto, nie gramy na co dzień takich spotkań, darzymy Wisłę ogromnym szacunkiem. (...) Nie wyobrażam sobie, żeby nie wyrobić się na mecz z Wisłą - przekonywał w rozmowie z Jakubem Białkiem kilka dni wcześniej Łukasz Jarkowski.