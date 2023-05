Wisła Kraków znalazła się pod ścianą. Co z awansem?

Ruch Chorzów pokonał Odrę Opole i zdecydowanie uciekł Wiśle w tabeli. Jeśli więc dziś krakowianie nie wygrają w Bielsku-Białej, to niemal stracą szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Spotkanie Podbeskidzie - Wisła o godz. 17.30. Transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.