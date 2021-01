Nie ze Spartakiem Trnawa, ale z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza zmierzy się Wisła w sobotnim sparingu, który jest sprawdzianem generalnym przed startem Ekstraklasy.

Plany krakowian pokrzyżował COVID-19. W ekipie Słowaków wykryto kilka pozytywnych przypadków, więc musieli oni odwołać przyjazd do Krakowa. W tej sytuacji wiślacy awaryjnie szukali zastępczego rywala i udało im się porozumieć z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza.

To jednak złe wiadomości dla Petera Hyballi, który liczył, że ostatni mecz przed startem ligi będzie konfrontacją z mocnym przeciwnikiem. Spartak to bowiem piąta ekipa słowackiej ekstraklasy, tymczasem niecieczanie są liderem, ale I ligi.



Spotkanie odbędzie się o godz. 11 przy Reymonta. Osiem dni później krakowianie inaugurują rundę wiosenną meczem z Piastem Gliwice.

PJ