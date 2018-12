Prezes PZPN-u nie wytrzymał i w ostrych słowach skrytykował zarząd Wisły Kraków, pod przywództwem Marzeny Sarapaty, który doprowadził klub na skraj bankructwa.

Marzena Sarapata i jej ludzie obejmowali Wisłę w sierpniu 2016 r. z długiej w wysokości 12 mln zł, mając w szatni wartościowych piłkarzy, których udało się sprzedać ze sporym zyskiem. Wystarczy wymienić: Petara Brleka, Richarda Guzmicsa i Krzysztofa Mączyńskiego.

Po dwóch i pół roku rządów Sarapaty Wisła popadła w potężne długi, sięgające 40 mln zł, a w ostatnich miesiącach klub stracił płynność finansową, piłkarzom z wypłatami zalega od lipca.



Sytuację w Wiśle skomentował na Twitterze prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.



"Zadłużenie Wisły we Włoszech nikogo by nie zdziwiło, rzecz absolutnie do wyprowadzenia. Zdziwiłoby Włochów i to mocno, że klub z taką tradycją i rangą jest/był zarządzany przez totalnych dyletantów" - podkreślił Boniek.