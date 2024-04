Wisła Kraków zawiodła i znów jest w opałach. Szalona końcówka w Rzeszowie

Wszystko, co najlepsze w tym spotkaniu wydarzyło się dopiero w doliczonym czasie gry. Po 90 minutach bardzo przeciętnego widowiska Patryk Gogół dośrodkował do Angela Rodado, a ten dał Wiśle prowadzenie . Krakowianie mogli cieszyć się z kolejnego zwycięstwa wyszarpanego w końcówce, ale okazało się, że gospodarze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Resovia momentalnie rzuciła się do odrabiania strat, nie dała nawet wiślakom dotknąć piłki i w 94. minucie doprowadziła do remisu - futbolówkę z bliska do siatki skierował Maciej Górski i oba zespoły zdobyły punkt, który na pewno w pełni ich nie satysfakcjonuje.