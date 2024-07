Wisła Kraków zamieniona na... Serie A? Wielki transfer młodego Polaka

Wisła Kraków nie zdążyła jeszcze rozpocząć swoich zmagań w kolejnym sezonie Betclic 1. Ligi, ale ekipa z Reymonta tak czy inaczej ma naprawdę sporo pracy - w pierwszej połowie lipca "Biała Gwiazda" zaczęła bowiem swoje zmagania o Ligę Europy i najpierw ograła w dwumeczu KF Llapi, a teraz rywalizuje z Rapidem Wiedeń.

Pierwsze starcie z zespołem z Austrii podopieczni Kazimierza Moskala co prawda przegrali na własnym terenie, ale różnica bramek nie jest tu duża, bo wynosi 1:2, więc ścieżka do awansu wciąż pozostaje otwarta. Tymczasem w tle pojawiły się inne ciekawe wieści. Reklama

Jakub Krzyżanowski ma zamienić Wisłę Kraków na Torino. Wielka szansa przed młodym Polakiem

W czwartek Piotr Koźmiński z portalu "WP SportoweFakty" podał, że Jakub Krzyżanowski, utalentowany, 18-letni obrońca Wisły, przeniesie się do Włoch w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Choć sporo mówiło się w poprzednich miesiącach o jego dołączeniu do m.in. Bologna FC, to defensor miałby jednak trafić koniec końców do Torino.

Informację tę potwierdził potem również głos z Italii - a konkretnie specjalizujący się w rynku transferowym Gianluca Di Marzio. Ten co prawda nie podał szczegółów dotyczących kontraktu Krzyżanowskiego, ale przekazał inną istotną informację - choć docelowo zawodnik ma trafić do młodzieżowej Primavery, to ma też dostawać swoje szanse w pierwszym zespole grającym w Serie A.

Torino marzy o europejskich pucharach

Młodzieżowy reprezentant Polski dołączy tym samym do swojego rodaka, Karola Linettego, który co ciekawe ostatnio był łączony przez "La Gazzetta dello Sport" z przejęciem opaski kapitańskiej wśród "Byków". Przed ekipą z Piemontu tymczasem już niedługo poważne wyzwania. Reklama

W Torino celem na najbliższą kampanię jest przede wszystkim przedarcie się do europejskich pucharów - w ubiegłym sezonie drużyna we włoskiej ekstraklasie zajęła dziewiąte miejsce, a już lokata wyższa o jeden szczebel gwarantowałaby jej udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. To z pewnością jest w zasięgu TFC.

