Wisła Kraków przegrała 1-2 z Zagłębiem Lubin w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Goście nie grali dziś wielkiego futbolu, ale wykorzystali proste błędy "Białej Gwiazdy" i wyjeżdżają z Krakowa z trzema punktami.

Wisła spokojnie powinna wygrać dzisiejsze spotkanie - "Biała Gwiazda" miała optyczną przewagę, wywalczyła niezliczoną liczbę rzutów rożnych, dłużej gościła na połowie rywala. Co z tego, skoro nie potrafiła stworzyć sobie dogodnych sytuacji do zdobycia bramki.

Zagłębie także miało z tym problem. W pierwszej połowie aktywny jej szeregach był tylko Patryk Szysz, a gra "Miedziowych" ruszyła dopiero pod koniec meczu, gdy na placu gry pojawił się Sasza Żivec. Tak niewiele wystarczyło, by pokonać dziś Wisłę Kraków.

Po słabej z obu stron pierwszej połowie (zero strzałów celnych), przyszło emocjonujące drugie 45 minut. Najpierw na prowadzenie wyszli gospodarze - sędzia przytomnie puścił grę, choć brzydko faulowany był Jean Carlos i Felicio Brown Forbes pognał na bramkę rywala. Po profesorsku "przestawił" obrońcę, po czym wykorzystał sytuację sam na sam. I to tyle, jeśli chodzi o pozytywy w grze ofensywnej Wisły.



Piłkarze Artura Skowrona wiedzieli na pewno, że napastnicy Zagłębia nie są specjalnie groźni, ale przy stałych fragmentach dla rywala trzeba zachować największą ostrożność. Mimo tego to właśnie po rzucie rożnym Wisła dała sobie wbić gola - Lorenco Simić wykorzystał centrę Jakuba Żubrowskiego i w 68. minucie było 1-1.



Remis nie krzywdziłby żadnej z drużyn, ale to "Miedziowi" byli bardziej konkretni w końcówce meczu. Świetną kontrę przeprowadził Sasza Żivec, a jeszcze lepiej włączył się do niej Kacper Chodyna. Prawy obrońca dostał podanie w pole karne i pokonał Mateusza Lisa, dając Zagłębiu trzy punkty.



Drużyna z Lubina gra - co tu ukrywać - kiepsko, a mimo to awansowała na czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Wisła jest 12., ale ma tylko dwa punkty przewagi nad ostatnim w tabeli Piastem Gliwice...



Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 1-2 (0-0)



Bramki: 1-0 Brown Forbes (55.), 1-1 Simić (68.), 1-2 Chodyna (86.).



2020-11-28 20:00 | Stadion: Stadion Miejski im. Henryka Reymana 1 2 Wisła Kraków Zagłębie Lubin Lis Szot Mehremić Frydrych Burliga Plewka Kuveljić Żukow Yeboah Brown Forbes Carlos Hładun Chodyna Simić Guldan Balić Poręba Baszkirow Żubrowski Dražić Sirk Szysz SKŁADY Wisła Kraków Zagłębie Lubin Mateusz Lis Dominik Hładun Dawid Szot 86′ 86′ Kacper Chodyna Adi Mehremić 68′ 68′ 55′ 55′ Lorenco Simić Michal Frydrych Ľubomír Guldan 49′ 49′ Łukasz Burliga Sasza Balić Patryk Plewka 90′ 90′ Łukasz Poręba Nikola Kuveljić 40′ 40′ 66′ 66′ Jewgienij Baszkirow 77′ 77′ Gieorgij Żukow 78′ 78′ Jakub Żubrowski 67′ 67′ 82′ 82′ Yaw Yeboah Dejan Dražić 55′ 55′ 77′ 77′ Felicio Anando Brown Forbes 67′ 67′ Rok Sirk 77′ 77′ Jean Carlos 81′ 81′ Patryk Szysz REZERWOWI Michał Buchalik Konrad Forenc Dawid Abramowicz Jakub Wójcicki Daniel Hoyo-Kowalski Soren Reese 77′ 77′ Stefan Savić 90′ 90′ Dominik Jończy Vullnet Basha Mateusz Bartolewski 77′ 77′ Chuca Jakub Bednarczyk Rafał Boguski Daniel Dudziński 77′ 77′ Fatos Beciraj 67′ 67′ Samuel Mraz 82′ 82′ Aleksander Buksa 66′ 66′ Sasza Żivec

Wojciech Górski