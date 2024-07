Wisła Kraków zaczyna walkę w Europie. Fatalne wieści

Wisła Kraków w poprzednim sezonie ligowym zawiodła po całości, ale do eliminacji europejskich pucharów dostała się dzięki zdobyciu Pucharu Polski. To oznaczało, że przygotowania zespołu musiały zdecydowanie przyspieszyć, a prowadzenie drużyny grającej na trzech frontach podjął się trener Kazimierz Moskal , który zastąpił Alberta Rude.

- Już na powitalnej konferencji mówiłem, że nie mam dużo czasu i na pewno chcielibyśmy go więcej. Sezon dla nas zaczyna się jednak już jutro i musimy być gotowi. A na ile udało się przygotować drużynę, dowiemy się w czwartek po godz. 20 - podkreśla Moskal.

Kłopoty kadrowe Wisły Kraków

Sytuacja wiślaków jest o tyle utrudniona, że jeszcze przed startem sezonu lista kontuzjowanych zawodników niepokojąco się wydłużyła. W dzisiejszym spotkaniu na pewno nie zagrają Kacper Duda (stłuczenie), Enis Fazlagić (naciągnięcie przywodziciela), Igor Łasicki (staw kolanowy), a Dawid Szot i Bartosz Talar przechodzą rehabilitację. Z powodu kontuzji poza kadrą meczową pozostają także Jesus Alfaro, a także Goku, którzy w ogóle nie zostali zgłoszeni do rywalizacji pucharowej.

- Nie było o to łatwo, ale coś tam udało nam się dowiedzieć. Wiemy, że grają dość ostro, w całej lidze otrzymali najwięcej kartek. Agresywność w tym spotkaniu na pewno będzie wysoka. Więcej będziemy jednak wiedzieli, gdy spotkamy się na boisku - ocenia Moskal.

Uryga: - Wiem, że europejskie puchary wywołują u naszych kibiców wielkie poruszenie. Dla nas to też wyjątkowa okazja, by się zaprezentować. Większość z nas takiej szansy do dziś jeszcze nie miała.