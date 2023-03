Wisła Kraków "zaczepia" FC Barcelona! Natychmiastowa reakcja kibiców

Ciesząc się z trafienie swojego skrzydłowego FC Barcelona opublikowała na Twitterze jego zdjęcie z dopiskiem "R22" odwołującym się do numeru na koszulce, z jakim występuje 26-letni gwiazdor. Wisła Kraków wykorzystała tę okazję i odpowiedziała na wpis "Blaugrany".

Wisła Kraków zaczepiła "FC Barcelona". Jarosław Królewski przypomina prestiżowe zwycięstwo

Kibice Wisły docenili pod wpisem działalność swojego klubu. "Ktoś z Wisły wreszcie coś fajnego wrzucił na ich sociale, "W koncu sociale Wisły to cos więcej niż info o meczach/treningach" - można przeczytać w komentarzach.

Prezes "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski postanowił za to z tej okazji przypomnieć zwycięstwo Wisły Kraków nad FC Barcelona w eliminacjach do Ligi Mistrzów z sezonu 2008/09. Był to pierwszy sezon Pepa Guardioli na ławce trenerskiej "Blaugrany". Hiszpański szkoleniowiec i jego plejada gwiazd polegli jednak w Krakowie, przegrywając 0:1 po trafieniu Clebera.