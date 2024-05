Wisła Kraków z nożem na gardle. Prognozy są bezlitosne

Wisła Kraków gra dziś o awans do baraży o awans do Ekstraklasy, ale nie wszystko zależy od niej. Nawet jeśli krakowianie pokonają Termalikę Bruk-Bet Nieciecza, to mogą nie załapać się do "pierwszej szóstki", co będzie oznaczało ogromne kłopoty. Wszystkie mecze ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Fortuna I Ligi zaczynają się o godz. 15 i można oglądać je w Multilidze (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go). Relacja spotkania Termalica - Wisła na Polsat Sport Premium 3 i Polsat Box Go.