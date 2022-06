Wisła Kraków wygrała pierwszy, letni sparing

W poniedziałek Wisła rozpoczęła przygotowania do sezonu w Fortuna I lidze. Dziś rozegrała pierwszy sparing. W Krakowie mierzyła się z Garbarnią.

Ekipa z eWinner II ligi dobrze zaczęła, ale była nieskuteczna. Kilka dobrych szans miał Adam Żak, ale nie potrafił pokonać Mikołaja Biegańskiego.

Wisła Kraków pokonała Garbarnię

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy inicjatywę przejęli podopieczni Jerzego Brzęczka. W 30. minucie Luis Fernandez popisał się pięknym strzałem z rzutu wolnego i dał Wiśle prowadzenie. Chwilę później Hiszpan mógł podwyższyć wynik, ale w sytuacji sam na sam trafił w słupek. W efekcie do przerwy Wisła prowadziła jedną bramką.

W drugiej połowie Wiślacy się rozkręcili. Jedenastka, która pojawiła się w przerwie, wyglądała bardzo dobrze. Już w 50. minucie prowadzenie podwyższył Marcin Bartoń.

Po godzinie gry było już 3-0. Świetną akcją na prawej stronie popisał się Wiktor Szywacz. Po prawej stronie pola karnego przeszedł rywala i precyzyjnym strzałem w dalszy róg pokonał bramkarza.

W 70. minucie swojego drugiego gola mógł strzelić Bartoń. Po ładnej akcji trafił jednak w poprzeczkę.

Do końca Wisła miała przewagę. Bramkę zdobyła jednak Garbarnia, bo rywale grali już na "wstecznym". Do siatki trafił Michał Feliks. Było to honorowe trafienie Garbarnii.

Garbarnia Kraków - Wisła Kraków 1-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Fernandez (30., wolny), 0-2 Bartoń (50.), 0-3 Szywacz (60.), 1-3 Feliks (85.)

Garbarnia I połowa: Kozioł - Purcha, Nakrosius, Kardas, Derenda - M. Duda, Nowak - Słomka, Kuczak, Marszalik - Żak

II połowa: Frątczak - Warczak, Nakrosius, Kardas, Zawodnik testowany 1 - M. Duda, Bentkowski, Zawodnik testowany 2 - Słomka, Żak, Feliks

Wisła I połowa: Biegański - Jaroch, Skrobański, Mehremić, Niewiadomski - Żuków, Plewka - Żyro, K. Duda, Młyński - Fernandez

II połowa: Kieszek - Szot, Hoyo-Kowalski, Kuveljić, Wachowiak - Gadek, Szywacz - Chmiel, Sobol, Hugi - Bartoń

Żółte kartki: M. Duda, Nakrosius, testowany 1 - Gądek