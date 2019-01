W sparingu rozegrany dzisiaj w Beleku, grająca młodzieżowym składem Wisła Kraków pokonała zespół młodzieżowy Worskły Połtawa 2-0. W I połowie, z uwagi na wichurę na gradobicie, spotkanie zostało przerwane na kwadrans.

Wiślacy, gdy w środę ruszali do Turcji, mieli nadzieję na trenowanie na zielonych boiskach, w dodatnich temperaturach. Nie spodziewali się jednak, że czeka ich próba charakteru z uwagi na częste opady deszczu i silnie wiejącego wiatru, które wygoniły wiślaków już z treningu, a dzisiaj ze sparingu.

Wiślacy pokonali Worskłą dzięki trafieniu Aleksandra Buksy z rzutu karnego i Daniela Morysa. Dla Buksy to już trzeci gol w trzecim meczu sparingowym tej zimy.



Worskła to szósty zespół ukraińskiej młodzieżowej ekstraklasy.



Nie tylko Wisła, ale wszystkie polskie zespoły przebywające w Antalyi mają pecha. Panują tam sztormowe warunki, morze zalewa wybrzeże. Jak informuje dziennik "Sport", zaplanowany na godz. 15 sparing wiślaków z Etryrem Wielkie Trynowo został przesunięty o dwie godziny. Istnieje jednak zagrożenie, że ta gra, w której ekipa Macieja Stolarczyka miała wyjść w podstawowym składzie, nie dojdzie do skutku.



Zawodnicy Stolarczyka w pokoju znaleźli wczoraj komunikaty z ostrzeżeniem: "Z uwagi na silne podmuchy wiatru lepiej zostań w pokoju i nie opuszczaj hotelu".



Wisła Kraków - Worskła Połtawa (ME) 2-0 (0-0)



Bramki:

1-0 Aleksander Buksa (67. z karnego), 2-0 Daniel Morys (82.).



Wisła Kraków: Michał Buchalik (46. Mateusz Lis) - Matej Palczić, Daniel Hoyo-Kowalski, Kacper Laskoś, Piotr Świątko - Daniel Morys, Patryk Moskiewicz, Dawid Szot, Patryk Plewka, Dawid Malik - Aleksander Buksa.



MB