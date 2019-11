Wisła Kraków ma nie tylko problemy sportowe, związane z fatalną serią pierwszego zespołu, który nie wygrał od 31 sierpnia, ale też te pozaboiskowe. Zaostrza się spór na linii spółka – Towarzystwo Sportowe. Ratownicy Wisły nie mogą się też porozumieć z Tele-Foniką, w stosunku do której TS, jako formalny właściciel spółki zalega 40 mln zł.

Wszystko zaczęło się z pozoru niewinnie. Od wtorkowego twitta jednego z ratowników Wisły SA Jarosława Królewskiego.

"Po dzisiejszych rozmowach, jedno jest pewne, najbliższe 2-3 tygodnie zadecydują o przyszłości Wisły Kraków SA w wielu aspektach jej działalności oraz głównym - w walce o jej przetrwanie i funkcjonowanie" - napisał Królewski.

O wyjaśnienie tematu poprosiliśmy przyjaciela Królewskiego, a także prezesa TS Wisła - Rafała Wisłockiego.

- Nie będę ukrywał, że wczoraj odbyło się spotkanie zarządu TS-u z władzami Wisły SA. Chcemy wypracować porozumienie w zakresie m.in. dwóch tematów - poukładania szkolenia młodzieży i znaków towarowych, które należą po części do TS-u, a po części do spółki. W wielu punktach widzimy szansę na porozumienie, niezbędne będą natomiast ustępstwa zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Jesteśmy jedną wiślacką rodziną. Naszą intencją jest dogadanie się we własnym gronie, a nie na łamach mediów. Chcemy rozwijać zarówno piłkę nożną, jak i pozostałe sekcje. Interes Wisły jest najważniejszy - powiedział Interii prezes Rafał Wisłocki.

Kolejną odsłoną jest wczorajsza publikacja "Rzeczpospolitej", o tyle istotna, że na Twitterze rozpropagował ją sam prezes Wisły SA Piotr Obidziński. To jasny sygnał, że spółka podpisuje się pod takim właśnie naświetleniem tematu.

Piotr Żelazny z "Rz" ujawnia, że przedmiotem sporu między TS Wisła a Wisłą SA jest nie tylko Akademia Piłkarska i znaki towarowe, ale też kontrola nad długiem.

Sęk w tym, że TS zastrzegło sobie prawa nie tylko do herbu, ale też do samej nazwy "Wisła Kraków".

Ratownicy piłkarskiej spółki: Jakub Błaszczykowski, Jarosław Królewski i Tomasz Jażdżyński mają świadomość, że na dłuższą metę nie uda im się rozwinąć firmy, nie dysponując prawami do jej nazwy.

Stan faktyczny jest taki, że od 1997 r. to spółka prowadzi piłkę nożną, a TS pozostałe sekcje: m.in koszykówkę, siatkówkę, gimnastykę sportową, szachy, boks, kick-boxing, pływanie, strzelectwo, szermierkę, ale do dziś sklep z pamiątkami Towarzystwa zarabia na gadżetach związanych z piłką nożną.

- TS nie powinno handlować pamiątkami piłkarskimi. To nieuczciwe. Niech zarabia na tych związanych z koszykarkami, siatkarkami, czy bokserami. Z prowadzeniem profesjonalnej piłki od ponad 20 lat Towarzystwo nie ma nic wspólnego - w rozmowie z Interią uważa osoba, która zasiadała w zarządzie Towarzystwa, zanim kontroli nad nim nie przejęli bandyci, których, szczęśliwie, wypleniły już prokuratura i sąd.

Z drugiej strony, Towarzystwo tonie w długach i ratuje się jak potrafi, m.in. sprzedając pamiątki piłkarskie. Dość powiedzieć, że wpłaty od spółki za prowadzenie Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków (około miliona zł. rocznie) plus pieniądze od rodziców młodych piłkarzy (po 200 zł miesięcznie za każdego, w AP trenuje ponad 200 osób) to podstawowe wpływy całego TS-u.

Wg. doniesień "Rz" TS jest gotowe na porozumienie ze spółką, ale przy pomocy rozwiązań tymczasowych, które władz SA nie interesują. Błaszczykowski, Królewski i Jażdżyński domagają się, by Wisła SA została współwłaścicielem herbu i nazwy klubu.

Wisła SA chce też koordynować szkolenie w Akademii Piłkarskiej WK, za co dziś odpowiada sam prezes Wisłocki, który prezesurę godzi z trenowaniem drużyny Centralnej Ligi Juniorów do lat 17.

Ważną kwestią jest też dług 40 mln zł, jaki ma TS w stosunku do Tele-Foniki, przejęty przez Towarzystwo, w momencie odbijania spółki z łap Jakuba M. Władze Wisły SA chcą przejąć kontrolę nad tym długiem, na co - wedle doniesień "Rz" - nie chce się zgodzić TFK.

"Co gorsza, gdy po kupno Wisły zgłosił się legendarny Vanna Ly, Tele-Fonika była gotowa na konieczne ustępstwa, aby umożliwić transakcję. Wedle naszych ustaleń, wobec Błaszczykowskiego, Królewskiego i Jażdżyńskiego już tak chętna nie jest" - donosi "Rz".

Jak na te doniesienia zareaguje sam Bogusław Cupiał, który interesy w kablowni oddał w ręce córki Moniki Cupiał-Zgryzek, ale wciąż żywo interesuje się losami "Białej Gwiazdy"?

MiBi

