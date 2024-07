Wisła Kraków właśnie pobiła rekord. Odpowiedź rywali jest jednak bardzo mocna

Wisła Kraków sprzedała już ponad 23 tys. biletów na dzisiejsze spotkanie z Llapi Podujevo, a to oznacza, że pobije swój rekord frekwencji na meczach europejskich pucharów w XXI 2. Na rywalach zdaje się to jednak nie robić większego wrażenia. - Nawet, jak na stadion przyjdzie 60 tys. widzów, to nie będzie to dla mnie problem - odbija piłeczkę Tahir Batatina, trener Llapi. Spotkanie Wisła Kraków - Llapi Podujevo w eliminacjach Ligi Europy dziś o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie, stream online na Polsat Box, relacja na Sport.Interia.pl.